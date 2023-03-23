Создатели легендарного шутера представили новую версию Counter-Strike

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Компания Valve официально представила новый мультиплеерный шутер от первого лица Counter-Strike 2, который создан на движке Source 2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

На официальном сайте игры опубликовали рекламные ролики с перечислением отличительных особенностей Counter-Strike 2.

В Counter-Strike 2 разработчики улучшат визуальную составляющую, а также заметно сократят время отклика. Кроме того, был улучшен внешний вид различных карт, а также добавлены новые механики.

Подтиковая структура — основа Counter-Strike 2. Раньше серверы рассчитывали изменения на карте лишь с определёнными интервалами — "тиками". Новая же архитектура позволяет серверу Counter-Strike 2 мгновенно узнавать, что вы сделали шаг, совершили выстрел или бросили гранату. В результате и движения, и стрельба стали более отзывчивыми, а гранаты всегда летят по одинаковой траектории.

Для дымовых гранат теперь используются динамические объёмные частицы, которые взаимодействуют с окружением и реагируют на свет, выстрелы и взрывы.

Counter-Strike 2 выйдет на ПК летом этого года, а закрытие бета-тестирование уже началось. По сути речь идёт о бесплатном обновлении для Counter-Strike: Global Offensive на движке Source 2 с многочисленными улучшениями.