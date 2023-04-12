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пресс-службы правительства РК Сегодня, 12:36
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Сегодня, 12:36
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Фото: пресс-службы правительства РК

Создатель вакцины QazVac возглавила Национальную академию наук Казахстана

Распоряжением главы государства Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Кунсулу Закарья родилась 2 июля 1967 года в Карагандинской области. Она создатель вакцины QazVac. Ранее занимала должность генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Под руководством Закарья осуществлено руководство, координация, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта, среди них:

  • НТП "Ветеринарная безопасность территории РК: эпизоотологический мониторинг, испытание, внедрение и коммерциализация средств специфической профилактики и диагностики особо опасных инфекционных заболеваний".
  • НТП "Биологическая безопасность Республики Казахстан: оценка угроз, научно-технические основы их предупреждения и ликвидации".
  • НТП "Научно-практическое сопровождение введения в хозяйственный оборот казахстанской части территории острова Возрождение".
  • НТП "Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID–19".

Напомним, в декабре 2022 года Национальной академии наук вернули государственный статус. Организация станла некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале. 

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Сегодня, 12:36
510
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