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Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана
Распоряжением главы государства Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Кунсулу Закарья родилась 2 июля 1967 года в Карагандинской области. Она создатель вакцины QazVac. Ранее занимала должность генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.
Под руководством Закарья осуществлено руководство, координация, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта, среди них:
- НТП "Ветеринарная безопасность территории РК: эпизоотологический мониторинг, испытание, внедрение и коммерциализация средств специфической профилактики и диагностики особо опасных инфекционных заболеваний".
- НТП "Биологическая безопасность Республики Казахстан: оценка угроз, научно-технические основы их предупреждения и ликвидации".
- НТП "Научно-практическое сопровождение введения в хозяйственный оборот казахстанской части территории острова Возрождение".
- НТП "Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID–19".
Напомним, в декабре 2022 года Национальной академии наук вернули государственный статус. Организация станла некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
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