Создатель Twitter высмеял новую соцсеть Цукерберга

Фото: ixbt.com

Создатель Twitter Дорси назвал новую соцсеть от главы Meta Марка Цукерберга Threads очередным клоном его проекта, раскритиковав приложение за полное копирование дизайна и функционала Twitter, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

"Мы хотели летающие машины, вместо этого мы получили семь клонов Twitter", — пошутил бизнесмен.

Также вместе с постом было опубликовано изображение, на котором показаны интерфейсы таких платформ, как Threads, Twitter, Mastodon, Bluesky и Not Boring.

Илон Маск, нынешний владелец Twitter, ответил на публикацию Дорси смеющимся смайликом. Вероятно таким образом миллиардер высказался в знак одобрения насмешки, поскольку оба открыто критикуют Threads в последние несколько дней.

Маск угрожает подать в суд на генерального директора Meta Марка Цукерберга из-за запуска Threads. По его словам, компания незаконно использовала "коммерческие секреты Twitter и другую интеллектуальную собственность".

Приложение сети Threads запущено в середине этой недели, и в ней зарегистрировались уже около 30 миллионов человек. Руководство Meta изначально заявляло, что эта сеть будет альтернативой Twitter. Threads довольно похожа на Twitter и внешне, и по функционалу.