Создать Центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности в рамках ШОС предложил Си Цзиньпин

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи "ШОС плюс" в Астане указал на важность строительства универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Очень рад собраться с вами в красивом городе Астане... За этот год (председательства Казахстана в ШОС - ред.) получила новое большое развитие. Горы и океаны не разделяют единомышленников. В этот раз саммит впервые проводится в формате "ШОС плюс", который служит площадкой для разговора по широкому спектру вопросов с участием как давних друзей, так и новых партнеров. Это подтверждение авторитета ШОС, который притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников", - заявил Си Цзиньпин.

По его словам, современный мир претерпевает беспрецедентные преобразования глобального, эпохального, исторического значения.

"Стремительно преобразуется мироустройству, в полную силу развертывается очередная научно-техническая и промышленная революции. В то время когда человечество движется вперед семимильными шагами, значительно возрастают фактор небезопасности и нестабильности и неопределенности. В условиях кардинальных перемен крайне важно набраться мудрости, находчивости и полной решительности. Важно создать в нашем доме атмосферу сплоченности и доверия…. Это наши общие ценности, которые необходимо бережно сохранять и развивать. Следует взаимно уважать самостоятельно выбранный путь развития и поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов через стратегический диалог, устранять разногласия, сближать позиции и укреплять взаимодоверие…", - указал он.

Лидер КНР указал на важность сделать пространство мирным и безопасным.

"Без этого нельзя говорить о развитии стран и счастье ее народов. Как бы не менялась международная ситуация, ШОС должна и впредь служить гарантом общекомплексной, совместной и устойчивой безопасности… Следует ускорить строительство универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и его отделений, а также создать антинаркотический центр. Наращивать обмен разведывательной информации и проводить совместную операцию. Нужно совместными усилиями поддержать региональную безопасность", - добавил Си Цзиньпин.

В Астане проходит встреча "ШОС плюс" в расширенном формате. Стороны обсудят вопросы мирового единства за справедливый мир, согласие и развитие.