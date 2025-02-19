Создать центр для расследования транспортных происшествий планируют в Казахстане
Об этом сообщили в министерстве транспорта.
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В Казахстане планируют создать специализированный центр по расследованию транспортных происшествий. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает BaigeNews.kz.
"Касательно расследования авиационных происшествий этот параметр входит в число восемь критически важных для оценки безопасности полетов ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и в Казахстане составляет 51 процент. Среди других показателей он остается самым низким.
Для улучшения ситуации до конца текущего года планируется создание специализированного центра по расследованию транспортных происшествий, с привлечением высококвалифицированных специалистов и оснащением необходимым оборудованием", - сказал Ластаев.
В целом, по его словам, показатель безопасности полетов составляет 82 процентов по оценке ИКАО. Это на 11,2 процентов выше среднемирового уровня, сопоставим с показателями стран западной Европы.
Что касается перевозок, то за прошлый год казахстанские авиакомпании перевезли 14,7 млн пассажиров, что на 11 процентов больше, чем за предыдущий период.
Количество обслуженных пассажиров в аэропортах составило 29,7 млн человек, увеличившись на 14 процентов по сравнению с прошлым годом.
За последние пять лет показатели отрасли выросли в два раза, заключил Ластаев.
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