Создать столичный фонд здравоохранения предлагают эксперты в Казахстане

В Астане прошли общественные слушания о проблемах ОСМС. По их итогам общественный совет подготовил перечень рекомендаций для улучшения работы системы медицинского страхования. Среди них – создание фонда столичного здравоохранения под управлением акима, передает BaigeNews.kz. Инициативу озвучила эксперт в области здравоохранения, основатель Medical Management Group Лейла Ишбаева.

"Мы бы хотели озвучить инициативу – создание фонда под управлением акима. В Казахстане мы тратим 250 долларов в год на человека, в то время как Россия – 1 250 долларов, а Москва – 3 120 долларов, то есть больше, чем в 10 раз. За счёт чего получилось, что столичное здравоохранение в РФ поднялось на такой уровень? За счёт столичного коэффициента. Это так называемые "собянинские доплаты", которые он может делать. Причём это не только государственное финансирование. Прямое финансирование государственных организаций — это прямая дискриминация", - сказала эксперт.

Лейла Ишбаева обратила внимание на агломерацию города, которую, по её мнению, нужно учитывать.

"Астана является постоянно растущим городом. Нам нужно изменить психологию и методику планирования. Нужно задуматься над логистикой. Ещё раз хочу обратить внимание – всё начинается с планирования агломерации. Недаром советская экономика была самой лучшей, передовой, потому что планирование было правильным с учётом всех возможных факторов", - заявила эксперт.

Она подчеркнула важность создания столичного фонда. По мнению Ишбаевой, это позволит значительно улучшить уровень здравоохранения в столице.

"Следующий момент, на котором остановлюсь - рейтинг клиник. Нужно присваивать звания "столичный врач", "столичная клиника". И тогда у нас появится стимул. Этот фонд, я считаю, должен быть под управлением акима и находиться в руках управления здравоохранения", - сказала Лейла Ишбаева.

Изучив международный опыт, эксперт подчеркнула, что в Казахстане высокие требования к системе здравоохранения.

"По уровню расходов на здравоохранение Казахстан занимает 94-е место в мире, между странами Южной Америки и Африки. При этом требования к нам как к системе, как в первой двадцатке. Мы традиционно сохраняем высочайший уровень гарантий, нигде в мире нет таких гарантий. В частности, в мире нет обслуживания на дому. В Англии, если вы не принадлежите к королевскому семейству, врач никогда к вам не приедет. Мы понимаем как бизнес, что основная проблема складывается из финансов. То есть длительная хроническая недофинансированность на фоне жесточайшего администрирования и регулирования. Мы хотим добиться перезагрузки столичного здравоохранения. Я как эксперт в менеджменте здравоохранения, предприниматель, хочу сказать, что нам есть, чем гордиться и куда стремиться. Столичное здравоохранение должно стать флагманом, и мы хотели бы добиться некой перезагрузки", - заключила спикер.

"Незастрахованные – это люди, у которых есть деньги"

На общественных слушаниях также выступили депутаты столичного маслихата. Владислав Сергеев обратил внимание, что вопрос бюджета, который стоит на повестке, один из наилегчайших. Но накопились комплексные проблемы, которые давно нужно решать, считает депутат. Среди них – дополнительная нагрузка на медиков. Зачастую они вынуждены решать вопросы, связанные с ОСМС. Это даёт дополнительную нагрузку.

"Проще всего нам решить вопрос с помощью бюджета. 1,5 миллиарда тенге можно найти. На них мы можем отремонтировать несколько поликлиник, докупить оборудование. В крайнем случае, мы можем купить дополнительные кареты скорой помощи, с которыми у нас колоссальная проблема. Медработники должны лечить; не их задача ходить и проверять, зарегистрирован ли человек в ОСМС", - сказал депутат.

По его словам, в основном незастрахованные в ОСМС люди – это не социальные категории. И нужно предпринимать меры для того, чтобы они были застрахованы.