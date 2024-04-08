Создать мобильные группы для точечной борьбы с паводками поручил Роман Скляр
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Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр совершил ночной рейд в несколько пригородных сел города Петропавловска для проверки готовности инженерной инфраструктуры к переливу воды в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В ходе рейда был проверен ход работ по укреплению дамб в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева.
Создать мобильные группы для точечной борьбы с паводками поручил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Также он поручил подрядным компаниям увеличить количество используемой техники и напомнил о том, что времени осталось мало.
"У нас есть всего несколько дней, необходимо активно работать. На объектах недостаточно самосвалов и другой техники, нужно также удвоить количество погрузчиков. В период прихода большой воды мы сформируем мобильные группы, которые будут реагировать на текущую ситуацию", — распорядился первый вице-премьер.