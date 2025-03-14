Создать Фонд охраны биологического разнообразия поручил Токаев
Президент готов лично возглавить данную общественную организацию.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что чрезвычайно актуальной стала задача охраны биологического разнообразия в стране, известной во всём мире своими природными богатствами и, прежде всего, животным миром, передаёт BaigeNews.kz.
"Знаю, что вчера во время рабочих секций партией "Ауыл" поднималась проблематика, связанная с сайгаками. Из регионов также поступают обращения по этому поводу. В 2019 году по моей инициативе были приняты законодательные меры, направленные на ужесточение наказания за браконьерство. Благодаря этому и другим комплексным усилиям поголовье сайгаков в стране резко увеличилось. То есть сейчас для их популяции как раньше нет угрозы. Вместе с тем возникли другие проблемы. Страдает сельское хозяйство. Есть риски ухудшения эпизоотической ситуации. В целом, возросла нагрузка на экосистему. Поручаю Правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение", - сказал глава государства.
Он напомнил, что в Прибалхашье приступили к восстановлению популяции так называемого туранского тигра.
"Это сложная задача, сопряжённая с решением целого ряда проблем, связанных с хозяйственной деятельностью. На очереди – сохранение и преумножение численности снежных барсов", - сообщил президент.
Пристального внимания требуют также каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас природа, но которые сейчас находятся в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей.
"Считаю необходимым создать Фонд охраны биологического разнообразия. Как Глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы. Попутно отмечу, что мы смогли внести в международный реестр наше достояние – тазы. Теперь весь мир знает, что это казахская порода охотничьей собаки, отличающаяся совершенно удивительными качествами", - заключил президент.