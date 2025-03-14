На заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что чрезвычайно актуальной стала задача охраны биологического разнообразия в стране, известной во всём мире своими природными богатствами и, прежде всего, животным миром, передаёт BaigeNews.kz.

"Знаю, что вчера во время рабочих секций партией "Ауыл" поднималась проблематика, связанная с сайгаками. Из регионов также поступают обращения по этому поводу. В 2019 году по моей инициативе были приняты законодательные меры, направленные на ужесточение наказания за браконьерство. Благодаря этому и другим комплексным усилиям поголовье сайгаков в стране резко увеличилось. То есть сейчас для их популяции как раньше нет угрозы. Вместе с тем возникли другие проблемы. Страдает сельское хозяйство. Есть риски ухудшения эпизоотической ситуации. В целом, возросла нагрузка на экосистему. Поручаю Правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в Прибалхашье приступили к восстановлению популяции так называемого туранского тигра.

"Это сложная задача, сопряжённая с решением целого ряда проблем, связанных с хозяйственной деятельностью. На очереди – сохранение и преумножение численности снежных барсов", - сообщил президент.

Пристального внимания требуют также каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас природа, но которые сейчас находятся в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей.