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Создать единую базу потенциальных работодателей планируют в стране
Создать единую базу потенциальных работодателей для точечной подготовки кадров планируют в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Сегодня на форуме по развитию человеческого капитала в Астане обсуждали нехватку узкоспециализированных кадров на предприятиях. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов рассказал, какие меры ведомство планирует предпринять для решения этой проблемы.
"Первое - надо заставить наших заводчан ходить в организации образования и учеников ходить на заводы", - отметил он.
На вопрос о зарплатах на заводах министр отметил, что, например, в горно-металлургическом кластере средняя зарплата в Казахмыс и других похожих предприятиях составляет от 350 до 450 тысяч тенге.
"Основная проблема – это разорванность подготовки и работы. То есть специалисты готовятся, но из-за бюрократических процессов он не доходит до своего рабочего места, которому грант объявлялся. Это следующий вызов, который мы хотим решить - цифровизация. В части цифровизации мы хотим, чтобы образовательные учреждения сразу и четко на какой-то платформе могли видеть все возникающие специальности и связываться. Это моя голубая мечта. Мы создаем базу всех потенциальных проектов, которые зарождаются. Мы хотим, чтобы сразу сигнал поступал в МОН. В будущем хотелось бы, чтобы конкретный ученик был привязан к конкретной компании", - сообщил Оспанов.
По словам вице-министра, больше всего от нехватки специалистов страдает средний бизнес.
"Если крупные компании стараются самостоятельно заранее обучать специалистов, за рубеж отправлять, то средние компании больше выходят за счет хантинга, из-за рубежа привлекают. Со своей стороны мы хотим запустить собственные программы, которые будут решать эти вопросы. Самое простое - это программа субсидирования подготовки специальностей. Если компания хочет профинансировать, зачастую это недешевое удовольствие, к сожалению. Мы понимаем, что на эти специальности мы сегодня может 50 процентов от расходов потратим, но завтра мы в 3-4 раза сэкономим. Мы понимаем, что это возвратные деньги, которые не будут постоянно уходить на иностранного специалиста", - сказал он.
Оспанов подчеркнул, что сейчас стоит задача за очень короткое время подготовить узких специалистов.
"Предприятия сейчас готовы за это платить. Потому что они переплачивают, привлекая специалистов из-за рубежа, которые обходятся в три раза дороже, чем отечественные", - добавил он.
Вице-министр привел интересный пример о кызылординском заводе по производству стекла "Orda Glass".
"Один из уникальных заводов с лучшим оборудованием в мире. Но даже он испытывает проблемы по подбору специалистов, несмотря на то, что шла подготовка. Оказалось, у нас нет специалистов, которые умеют перевозить стекло нормально. Вроде мелочь, но оказывается, нужно быть специалистом, чтобы знать, как поворачивать, какие торможения делать. Когда первые испытания были, из четырёх тонн стекла, которые везли, три тонны разбили", - рассказал он.
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