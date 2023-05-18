Создать единую базу потенциальных работодателей планируют в стране

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Создать единую базу потенциальных работодателей для точечной подготовки кадров планируют в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня на форуме по развитию человеческого капитала в Астане обсуждали нехватку узкоспециализированных кадров на предприятиях. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов рассказал, какие меры ведомство планирует предпринять для решения этой проблемы.

"Первое - надо заставить наших заводчан ходить в организации образования и учеников ходить на заводы", - отметил он.

На вопрос о зарплатах на заводах министр отметил, что, например, в горно-металлургическом кластере средняя зарплата в Казахмыс и других похожих предприятиях составляет от 350 до 450 тысяч тенге.

"Основная проблема – это разорванность подготовки и работы. То есть специалисты готовятся, но из-за бюрократических процессов он не доходит до своего рабочего места, которому грант объявлялся. Это следующий вызов, который мы хотим решить - цифровизация. В части цифровизации мы хотим, чтобы образовательные учреждения сразу и четко на какой-то платформе могли видеть все возникающие специальности и связываться. Это моя голубая мечта. Мы создаем базу всех потенциальных проектов, которые зарождаются. Мы хотим, чтобы сразу сигнал поступал в МОН. В будущем хотелось бы, чтобы конкретный ученик был привязан к конкретной компании", - сообщил Оспанов.

По словам вице-министра, больше всего от нехватки специалистов страдает средний бизнес.

"Если крупные компании стараются самостоятельно заранее обучать специалистов, за рубеж отправлять, то средние компании больше выходят за счет хантинга, из-за рубежа привлекают. Со своей стороны мы хотим запустить собственные программы, которые будут решать эти вопросы. Самое простое - это программа субсидирования подготовки специальностей. Если компания хочет профинансировать, зачастую это недешевое удовольствие, к сожалению. Мы понимаем, что на эти специальности мы сегодня может 50 процентов от расходов потратим, но завтра мы в 3-4 раза сэкономим. Мы понимаем, что это возвратные деньги, которые не будут постоянно уходить на иностранного специалиста", - сказал он.

Оспанов подчеркнул, что сейчас стоит задача за очень короткое время подготовить узких специалистов.

"Предприятия сейчас готовы за это платить. Потому что они переплачивают, привлекая специалистов из-за рубежа, которые обходятся в три раза дороже, чем отечественные", - добавил он.

Вице-министр привел интересный пример о кызылординском заводе по производству стекла "Orda Glass".