Создать дорожный фонд и строить трассы из бетона решили в Казахстане

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В Генпрокуратуре совместно с правительством выработали ряд инициатив по реформированию дорожно-транспортной инфраструктуры в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Во-первых, для решения проблемы дефицита финансирования дорожных проектов предложено создать Дорожный фонд, где будут аккумулированы транспортные налоги, акцизы на топливо, сборы от платных дорог, суммы штрафов, возмещённого ущерба в сфере автодорог и другие поступления.

"Второе. В целях преодоления дефицита строительных материалов (в том числе битума) и продления срока эксплуатации предложено перейти на автодороги с бетонным покрытием для республиканской сети с сохранением асфальта для местных и уличных дорог", - сообщили в Генпрокуратуре.

Третье. Усилить контроль качества транспортных путей с помощью полного охвата государственной экспертизой и введения независимого общественного мониторинга дорожно-строительных работ.

"Четвертое. Учитывая неэффективность действующей модели технадзора за строительством дорог в качестве пилотного проекта передать его Центру качества дорожных активов. Пятое. Увеличить финансирование науки автодорожной отрасли, что позволит широко внедрить передовые технологии возведения дорог", - перечислили в надзорном органе.

На коллегии в Генпрокуратуре отметили, что предлагаемые меры придадут новый импульс развитию автодорожной отрасли.

Для реализации обозначенных предложений Берик Асылов и Роман Скляр подписали Дорожную карту на 2023-2024 годы с закреплением ответственных должностных лиц.

Контроль за реализацией дорожной карты возложен на министерство индустрии и инфраструктурного развития и Генеральную прокуратуру.