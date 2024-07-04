Создать ассоциацию ШОС в сфере цифрового образования предложил Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече "ШОС плюс", предложил создать ассоциацию ШОС, передаёт BaigeNews.kz

"Предлагаем создать ассоциацию ШОС в сфере цифрового образования, в рамках которого в ближайшие три года будет предоставляться странам ШОС не менее 1000 квот обучения специалистов по цифровой технологии", - сказал председатель КНР.

Он отметил роль организации в обеспечении безопасности в регионе.

"ШОС должна служить общей, комплексной и устойчивой безопасности. Важно обогащать механизм взаимодействия в области безопасности новыми средствами", - отметил председатель КНР.

Он также предложил объявить 2025 год годом устойчивого развития ШОС,