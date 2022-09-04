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  • Созданы группы по охране домов эвакуированных от мародёров в Костанайской области
ДП Костанайской области Сегодня, 16:14
196
Фото: ДП Костанайской области

Созданы группы по охране домов эвакуированных от мародёров в Костанайской области

Исполняющий обязанности председателя комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев рассказал, как организована охрана общественного порядка в период локализации пожаров в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

В патрулировании задействованы 700 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии, а также 60 единиц техники. Кроме того, в пунктах постоянной дислокации в готовности находятся 250 военнослужащих Нацгвардии в Петропавловске.

Силами сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел созданы группы по охране домов эвакуированных жителей, магазинов и эвакопунктов.

В связи с улучшением обстановки, в полном объёме возобновлено движение на автодороге республиканского значения и движение поездов по железной дороге.

На данный момент каких-либо фактов нарушения общественного порядка не допущено.

Полицейские разъясняют населению необходимость соблюдения мер безопасности в районе пожара и принимают меры по спасению имущества жителей района.

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Сегодня, 16:14
196
Журналист

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