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Созданы группы по охране домов эвакуированных от мародёров в Костанайской области
Исполняющий обязанности председателя комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев рассказал, как организована охрана общественного порядка в период локализации пожаров в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
В патрулировании задействованы 700 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии, а также 60 единиц техники. Кроме того, в пунктах постоянной дислокации в готовности находятся 250 военнослужащих Нацгвардии в Петропавловске.
Силами сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел созданы группы по охране домов эвакуированных жителей, магазинов и эвакопунктов.
В связи с улучшением обстановки, в полном объёме возобновлено движение на автодороге республиканского значения и движение поездов по железной дороге.
На данный момент каких-либо фактов нарушения общественного порядка не допущено.
Полицейские разъясняют населению необходимость соблюдения мер безопасности в районе пожара и принимают меры по спасению имущества жителей района.
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