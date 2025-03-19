Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании 19 марта принял резолюцию в поддержку реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов отметил что реформы, происходящие в стране - это не просто изменение закона, а модернизация государства и общества в целом.
"Три года назад Казахстан начал путь обновлений и создания справедливого общества. Президент, учитывая желания людей, запустил большую программу политических реформ, которая укрепляет государство и расширяет права граждан. Сегодня можно подвести первые итоги: страна стала сильнее, а люди - активнее. Изменились все сферы жизни, а политическая культура преобразилась. Благодаря последовательной работе Президента реформы стали неотвратимыми, а справедливость, открытость и ответственность стали основой новой модели развития", - говорится в документе.
Так, внедряется новая модель управления. Президент предложил новую модель, основанную на сотрудничестве с обществом. В основе этой модели:
- Слышащее государство - власть, которая не только принимает решения, но и учитывает мнение народа.
- Справедливость - законы равны для всех, а возможности открыты каждому.
- Сильные институты - баланс между властями, где Президент, Парламент и Правительство действуют слаженно и эффективно.
Верховенство права — основа стабильности
Конституция стала основой страны, и её принципы остаются неизменными:
- Принятие решений вместе с народом - каждый гражданин может влиять на важные вопросы страны.
- Политическая конкуренция - Парламент стал более открытым и демократичным, благодаря многопартийности и смешанной избирательной системе.
- Конституционный Суд - защищает права граждан и поддерживает стабильность институтов.
Сильные институты для стабильных реформ
Развитие Казахстана - это совместная работа государства и общества, построенная на диалоге и ответственности. Каждая власть выполняет свою роль:
- Президент задаёт стратегию развития и гарантирует реформы.
- Правительство разрабатывает экономические и социальные реформы, ориентируясь на потребности людей.
- Парламент принимает законы и обеспечивает общественное обсуждение важных инициатив.
- Гражданское общество активно участвует в принятии решений, контролируя власть.
Принципы гражданского взаимодействия
Основные принципы, на которых строится страна:
- Открытость - государство должно быть прозрачным для людей.
- Подотчетность - власть должна отвечать за свои действия перед народом.
- Консолидация - важные решения принимаются на основе мнения большинства, с учётом интересов всех граждан.
Единство ради справедливого будущего
Казахстан - страна, где честный труд приводит к успеху, закон стоит выше всего, а будущее строится вместе с народом.
В заключении Мажилис подчеркнул, что поддерживает курс президента и призывает всех казахстанцев объединиться ради создания Справедливого Казахстана.