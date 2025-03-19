Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании 19 марта принял резолюцию в поддержку реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов отметил что реформы, происходящие в стране - это не просто изменение закона, а модернизация государства и общества в целом.

"Три года назад Казахстан начал путь обновлений и создания справедливого общества. Президент, учитывая желания людей, запустил большую программу политических реформ, которая укрепляет государство и расширяет права граждан. Сегодня можно подвести первые итоги: страна стала сильнее, а люди - активнее. Изменились все сферы жизни, а политическая культура преобразилась. Благодаря последовательной работе Президента реформы стали неотвратимыми, а справедливость, открытость и ответственность стали основой новой модели развития", - говорится в документе.

Так, внедряется новая модель управления. Президент предложил новую модель, основанную на сотрудничестве с обществом. В основе этой модели:

Слышащее государство - власть, которая не только принимает решения, но и учитывает мнение народа.

- власть, которая не только принимает решения, но и учитывает мнение народа. Справедливость - законы равны для всех, а возможности открыты каждому.

- законы равны для всех, а возможности открыты каждому. Сильные институты - баланс между властями, где Президент, Парламент и Правительство действуют слаженно и эффективно.

Верховенство права — основа стабильности

Конституция стала основой страны, и её принципы остаются неизменными:

Принятие решений вместе с народом - каждый гражданин может влиять на важные вопросы страны.

- каждый гражданин может влиять на важные вопросы страны. Политическая конкуренция - Парламент стал более открытым и демократичным, благодаря многопартийности и смешанной избирательной системе.

- Парламент стал более открытым и демократичным, благодаря многопартийности и смешанной избирательной системе. Конституционный Суд - защищает права граждан и поддерживает стабильность институтов.

Сильные институты для стабильных реформ

Развитие Казахстана - это совместная работа государства и общества, построенная на диалоге и ответственности. Каждая власть выполняет свою роль:

Президент задаёт стратегию развития и гарантирует реформы.

Правительство разрабатывает экономические и социальные реформы, ориентируясь на потребности людей.

Парламент принимает законы и обеспечивает общественное обсуждение важных инициатив.

Гражданское общество активно участвует в принятии решений, контролируя власть.

Принципы гражданского взаимодействия

Основные принципы, на которых строится страна:

Открытость - государство должно быть прозрачным для людей.

- государство должно быть прозрачным для людей. Подотчетность - власть должна отвечать за свои действия перед народом.

- власть должна отвечать за свои действия перед народом. Консолидация - важные решения принимаются на основе мнения большинства, с учётом интересов всех граждан.

Единство ради справедливого будущего

Казахстан - страна, где честный труд приводит к успеху, закон стоит выше всего, а будущее строится вместе с народом.

В заключении Мажилис подчеркнул, что поддерживает курс президента и призывает всех казахстанцев объединиться ради создания Справедливого Казахстана.