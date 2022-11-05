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  • Создание новых политических партий в Казахстане спрогнозировал эксперт
BaigeNews.kz Сегодня, 19:27
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Фото: BaigeNews.kz

Создание новых политических партий в Казахстане спрогнозировал эксперт

По его мнению, этому будут способствовать подписанные сегодня президентом поправки в закон "О политических партиях".

Директор Центра актуальных исследований "Альтернатива", политолог Андрей Чеботарёв поделился своими мыслями по поводу масштабных политических реформ в Казахстане, связанных с подписанием главой государства шести важных для страны законов, передаёт BaigeNews.kz.

Андрей Чеботарёв рассказал, что принимал участие в церемонии подписания президентом пакета конституционных и обычных законов, принятых для развития конституционной реформы этого года.

"Присутствовал здесь в составе группы бывших членов Национального совета общественного доверия при Президенте РК, чьи предложения нашли свое отражение в Конституции и данных законах. Кстати,  приглашением представителей политических партий, неправительственных организаций и экспертного сообщества на такого рода мероприятия фактически заложена новая традиция в отношениях между властью и обществом. В данном случае руководство страны продемонстрировало свою открытость, а также проявило уважение к людям, сопричастным к выработке и реализации большого комплекса политико-правовых мер в рамках реформирования политической системы Казахстана", — отметил эксперт. 

Говоря о реформах, он особо остановился на поправках в закон "О политических партиях". Они включают в себя: сокращение обязательного для государственной регистрации партий минимального количества  их членов с 20 тысяч до 5 тысяч человек; аналогичное сокращение для состава региональных филиалов или представительств партий с 600 до 200 человек; увеличение срока организации и проведения учредительного съезда партии с двух до трех месяцев; увеличение срока учетной регистрации вновь созданными партиями своих региональных филиалов или представительств в  органах юстиции с 6 до 12 месяцев; запрет для акимов всех уровней и их заместителей занимать руководящие должности в соответствующих отделениях партий. 

"В связи с этим, а также с учетом предстоящих в следующем году досрочных парламентских и местных выборов следует ожидать активизацию процесса создания в стране новых политических партий. В настоящее время наблюдается более 20 соответствующих инициативных групп. Подробно о возможных перспективах этого процесса напишу в цикле статей в ближайшее время", — подытожил Андрей Чеботарёв.

Напомним, во время своего мартовского Послания глава государства анонсировал масштабные политические реформы в стране, и спустя почти восемь месяцев публично подписал  шесть важных для республики законов. О том, что это за документы и как они повлияют на жизнь казахстанцев подробнее можно почитать здесь.

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#политика
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:27
67
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