Создание контейнерного и транспортно-логистического хабов в Актау анонсировал Токаев

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Мангистауская область может стать транспортно-транзитным узлом мирового значения. Об этом во время встречи с общественностью региона заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мангистауская область в силу своего выгодного географического положения имеет огромный потенциал. Перед нами стоит задача рационально использовать свои сильные стороны и сделать регион транспортно-транзитным узлом мирового значения. Город-порт Актау по праву считается морскими воротами Казахстана. На фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла. Мы планируем реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, создание контейнерного и транспортно-логистического хабов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что с учётом нынешней ситуации на мировых рынках, дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение. По этому вопросу уже есть взаимопонимание со странами-партнёрами. Теперь необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык для увеличения пропускных способностей и доведения объёмов транспортировки нефти до 20 миллионов тонн в год.

"Большое внимание нужно уделить улучшению качества автодорог. В своей предыдущей поездке в регион я говорил о важности строительства трассы "Бейнеу – Шалкар". Работа идёт очень медленно. Правительству требуется серьёзно ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги. Жители региона часто жалуются на качество дорог областного значения. Поручаю Правительству совместно с акиматом со следующего года приступить к ремонту дорог "Актау – Форт-Шевченко", "Таушык – Шетпе". Качество дорог – это один из важнейших показателей, характеризующих уровень развития региона. Граждане должны почувствовать результаты работы на деле, а не на бумаге. Поэтому для придания нового импульса устойчивому развитию экономики также важно повысить инвестиционную привлекательность области"", - отметил Глава государства.

Президент высказался также о работе СЭЗ, являющейся одной из успешных специальных зон страны.

"Широкие возможности для этого открывает деятельность специальной экономической зоны "Морской порт Актау". На сегодняшний день по вложенным инвестициям, объёму произведенной продукции и уплаченным налогам СЭЗ входит в тройку лидирующих по республике. Ранее мною ставилась задача обеспечить неосвоенные земельные участки в специальных экономических зонах объектами инфраструктуры, подвести к ним все необходимые коммуникации. Предстоит активизировать работу в этом направлении. Считаю, что правительству необходимо продлить сроки функционирования специальных экономических зон. Одним из удачных примеров развития инвестиционного сотрудничества Казахстана с зарубежными партнёрами является проект по созданию центра по производству "зелёного" водорода", сказал Токаев.

Напомним, в ходе официального визита Президента Европейского совета Шарля Мишеля между Казахстаном и немецко-шведской компанией было подписано соответствующее соглашение об инвестициях. Инвестор планирует организовать в Мангистауской области производство "зелёного" водорода. Предполагается также строительство опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии на 40 гигаватт. Реализация данного проекта позволит создать порядка 3500 рабочих мест на период строительства и 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода объекта. Будут подготовлены и обучены отечественные кадры, обеспечено строительство инфраструктуры, инвестор будет выполнять свои социальные обязательства.