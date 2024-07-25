Создана спецкомиссия по расследованию ЧП на ферросплавном заводе в Караганде

Создана специальная комиссия по расследованию группового несчастного случая, произошедшего 20 июля на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation" в Караганде, в результате которого погибли четыре рабочих, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Управлении по инспекции труда Карагандинской области, председателем комиссии стал главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов.

Комиссия установит причины несчастного случая и определит виновных.

В состав органа вошли: главный госинспектор труда Карагандинской области, представителя территориального департамента Комитета по промышленной безопасности и работодателя.

ЧП на карагандинском ферросплавном заводе произошло 20 июля в 4:10. На печи №1 произошёл внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали восемь работников предприятия. Четверо из них погибли. Ещё четверо остаются в тяжёлом состоянии.