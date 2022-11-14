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  • Создана комиссия по реорганизации Национальной академии наук РК
gylymordasy.kz Сегодня, 16:39
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Фото: gylymordasy.kz

Создана комиссия по реорганизации Национальной академии наук РК

Премьер-министр Казахстана подписал распоряжение о создании госкомиссии по реорганизации Национальной академии наук, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Председателем комиссии назначен вице-премьер, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

В её состав также вошли министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель комитета науки Дархан Ахмед-Заки, вице-министр финансов Татьяна Савельева, вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, замакима Алматы Аскар Амрин, президент Национальной академии наук Мурат Журинов, доктор исторических наук, академик Ердан Сыдыков и другие.

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#наука #Премьер-министр
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:39
49
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