Депутат Мажилиса Тансауле Сериков на пленарном заседании палаты подвел итоги реформ, направленных на защиту прав граждан с инвалидностью, передает BaigeNews.kz.

Он отмечает запущенную президентом реформу по интеграции равноправного сообщества.

"Благодаря этому в Мажилисе были избраны депутаты, в числе которых и я, а также шесть граждан с проблемами здоровья. Никто не думал, что такое возможно. В стране насчитывается 737 тысяч людей с инвалидностью, из которых 38 процентов проживают в сельской местности.

С учетом этого, по инициативе депутатов в Парламенте создана инклюзивная группа. Ее основное направление — совершенствование норм законодательства по защите прав граждан с инвалидностью. Мы понимаем, что это результат политики Президента, направленной на решение проблем людей с инвалидностью", - сказал депутат.

Ранее депутат Мажилиса Ермурат Бапи отметил, что национальный курултай стал площадкой для диалогу между народом и властью.