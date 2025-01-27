Учёные Национального научно-практического центра "Тіл-Қазына" имени Шайсұлтана Шаяхметова создали полный ряд лексико-грамматических структур для системы обучения казахскому языку, соответствующих уровням А1, А2, В1, В2, С1, передаёт BaigeNews.kz.

В Национальной академической библиотеке при поддержке Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК прошла презентация проекта "Разработка, выпуск и распространение учебно-методических пособий по изучению государственного и родных языков".

Научному сообществу и общественности представлены новые учебные пособия и книги.

Лексико-грамматические минимумы (ЛГМ) в отечественной практике разработаны впервые, они полностью соответствуют международным стандартам CEFR (Common European Framework of Reference – общеевропейский стандарт для оценивания уровней владения иностранным языком). ЛГМ предоставляет возможность овладеть языком последовательно, основываясь на научные и эффективные методы. Учебные пособия позволяют освоить чтение, аудирование, говорение и письмо, а также помогают преодолеть языковой барьер. Каждый уровень лексико-грамматических структур рассчитан на развитие определённых навыков в освоении языка.