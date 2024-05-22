Создан контакт-центр для оказания психологической помощи по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей

В Казахстане создали контакт-центр "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на персс-службу МЦРИАП РК.

"В рамках Послания главы государства народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" от 1 сентября 2023 года в части организации Единого телефона доверия министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с партией AMANAT и НАО государственная корпорация "Правительство для граждан" организован контакт-центр "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей", - сообщили в МЦРИАП.

Контакт-центр "111" оказывает информационно-справочную консультацию, психологическую помощь гражданам по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, а также информирует центральные государственные органы, местные исполнительные органы по поступившим обращениям и предоставляет информацию гражданам о статусах исполнения обращений.

Операторы центра находятся на бесплатной прямой связи с оперативными группами для помощи семьям в трудной жизненной ситуации, круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней.