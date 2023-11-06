6 ноября создан Альянс тюркских информационных агентств (Alliance of Turkic News Agencies - ATNA), в состав которого вошли АО "QAZCONTENT" (Казахстан), международные информационные агентства Anadolu ajance (Турция), AZERTAC (Азербайджан), KABAR (Кыргызстан), UZA (Узбекистан). Соответствующую декларацию в Стамбуле подписали руководители медиакомпаний, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в Астане в ходе 10-го Саммита тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в важности популяризации тюркского единства и укреплении взаимопонимания между странами, которые связывает общая история, культура, язык и менталитет.

Декларация о создании ATNA подписана в рамках медиа-саммита информационных агентств тюркских государств, организованного Anadolu Ajansı. Тематика саммита - "Единство в СМИ и видение будущего".

"Связь между нашими странами в сфере СМИ крепнет с каждым годом. Было налажено сотрудничество между телеканалами и начат обмен контентом. В частности, произведены совместные телепроекты и сериалы. Это радует. И между информационными агентствами нет недостатка в коммуникации. Однако, как вы все знаете, сейчас эра нового медиа. Это значит, что мы должны поднять сотрудничество в сфере интернет-журналистики на новый уровень", - сказал председатель правления АО “Qazcontent” Бекзат Жусупов.

Он также внёс ряд предложений по укреплению отношений между тюркскими странами и борьбе с дезинформацией.

Сейчас АО "Qazcontent" работает над укреплением информационных связей между тюркскими государствами и популяризацией их культурного и исторического наследия.

Медиа-саммит информагентств Тюркских государств предоставил исключительную площадку для диалога и обмена опытом между СМИ тюркских стран, способствуя укреплению связей.

"Наша цель - создать ведущую Ассоциацию тюркских информационных агентств, которую объединит общий язык, работа и видение", - заявил председатель правления Anadolu Ajansı Сердар Карагез.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев отметил, что создание альянса СМИ является историческим событием.

"В лице ATNA появился новый фундамент для диверсификации сотрудничества в области СМИ, который заложили страны ОТГ", - сказал Омуралиев.

Начальник управления по коммуникациям при президенте Турции Фахредтин Алтун заявил о важности создания альянса для противодействия угрозам странам тюркского мира.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган уделяет большое значение развитию всестороннего сотрудничества между тюркскими странами", - отметил он.

Также в медиа-саммите принял участие бывший премьер-министр Турции, председатель Совета аксакалов Организации Тюркских государств Бинали Йылдирим. Он заявил, что в условиях цифрового мира информация распространяется мгновенно и поэтому СМИ тюркских стран должны, используя современные инструменты,совместно противодействовать манипуляциям и распространению фейков.