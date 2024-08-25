Союз журналистов Казахстана высказался по поводу ареста Павла Дурова

Союз журналистов Казахстана опубликовал заявление на фоне новостей об аресте основателя Telegram Павла Дурова, передаёт BaigeNews.kz.

Организация призывает власти Франции обеспечить соблюдение основных прав и свобод Дурова и провести объективное расследование.

"Задержание основателя Telegram Павла Дурова вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова. Важно учитывать, что в ряде стран, где официально зарегистрированные независимые демократические СМИ регулярно сталкиваются с преследованиями или вовсе прекращают существование, где регулярно практикуются блокировки интернет-сайтов, Telegram, созданный Павлом Дуровым, в настоящий момент является чуть ли не единственным источником донесения до общественности объективной и достоверной информации, свободной от цензуры", — говорится в заявлении.

В организации также напомнили, что в 2018 году Павел Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана именно за свою принципиальную позицию против цензуры.

"Его арест может негативно отразиться на свободе слова и правах человека в развивающихся странах с хрупкой демократией. Франция исторически является оплотом и флагманом демократии для всего свободного мира и потому Союз журналистов Казахстана выражает надежду на объективное расследование, итогом которого будет справедливое и гуманное решение, отвечающее интересам демократии", — говорится в тексте заявления.

Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже поздним вечером 24 августа. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним находились девушка и его телохранитель. СМИ пишут, что основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее на арест Дурова отреагировал Илон Маск. Пользователи Сети пытаются выяснить, что же теперь будет с платформой Telegram, где многие успели завести и развить собственные блоги.