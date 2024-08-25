Союз журналистов Казахстана высказался по поводу ареста Павла Дурова
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Союз журналистов Казахстана опубликовал заявление на фоне новостей об аресте основателя Telegram Павла Дурова, передаёт BaigeNews.kz.
Организация призывает власти Франции обеспечить соблюдение основных прав и свобод Дурова и провести объективное расследование.
"Задержание основателя Telegram Павла Дурова вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова. Важно учитывать, что в ряде стран, где официально зарегистрированные независимые демократические СМИ регулярно сталкиваются с преследованиями или вовсе прекращают существование, где регулярно практикуются блокировки интернет-сайтов, Telegram, созданный Павлом Дуровым, в настоящий момент является чуть ли не единственным источником донесения до общественности объективной и достоверной информации, свободной от цензуры", — говорится в заявлении.
В организации также напомнили, что в 2018 году Павел Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана именно за свою принципиальную позицию против цензуры.
"Его арест может негативно отразиться на свободе слова и правах человека в развивающихся странах с хрупкой демократией. Франция исторически является оплотом и флагманом демократии для всего свободного мира и потому Союз журналистов Казахстана выражает надежду на объективное расследование, итогом которого будет справедливое и гуманное решение, отвечающее интересам демократии", — говорится в тексте заявления.
Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже поздним вечером 24 августа. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним находились девушка и его телохранитель. СМИ пишут, что основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее на арест Дурова отреагировал Илон Маск. Пользователи Сети пытаются выяснить, что же теперь будет с платформой Telegram, где многие успели завести и развить собственные блоги.
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