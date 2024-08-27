Современные АЭС - абсолютно безопасные источники энергии - эксперт

Современные атомные реакторы относятся к поколению III и III+ и учитывают все возможные инциденты и аварии, происходившие ранее. Об этом в ходе брифинга на площадке Правительства заверил генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК" Эрлан Батырбеков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Эрлан Батырбеков рассказал, что существует четыре поколения атомных электростанций.

Первое поколение - 1950-60 года. Это поколение реакторов, главная задача которых была показать принципиальную возможность преобразования атомной энергии в электрическую. Второе поколение - это реакторы, которые были нацелены на увеличение эффективности такого преобразования.

"Понятно, что и у первого, и у второго поколения системы безопасности оставляли желать лучшего. Когда случились аварии, всё научное сообщество атомной отрасли задумалось и поставило во главу угла вопросы безопасности. Были проанализированы все инциденты, все произошедшие ядерные аварии. Сделаны определенные выводы и рекомендации, на основании которых была проведена глубокая модернизация существующих атомных электростанций. Внесены большие существенные изменения в проекты будущих. Так появились реакторы III и III+. Это то поколение реакторов, которые на сегодняшний день рекомендуют к строительству на территории РК", - отметил глава Национального ядерного центра.

Также он объяснил, почему эти реакторы безопасны.