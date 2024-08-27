Современные АЭС - абсолютно безопасные источники энергии - эксперт
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Современные атомные реакторы относятся к поколению III и III+ и учитывают все возможные инциденты и аварии, происходившие ранее. Об этом в ходе брифинга на площадке Правительства заверил генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК" Эрлан Батырбеков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Эрлан Батырбеков рассказал, что существует четыре поколения атомных электростанций.
Первое поколение - 1950-60 года. Это поколение реакторов, главная задача которых была показать принципиальную возможность преобразования атомной энергии в электрическую. Второе поколение - это реакторы, которые были нацелены на увеличение эффективности такого преобразования.
"Понятно, что и у первого, и у второго поколения системы безопасности оставляли желать лучшего. Когда случились аварии, всё научное сообщество атомной отрасли задумалось и поставило во главу угла вопросы безопасности. Были проанализированы все инциденты, все произошедшие ядерные аварии. Сделаны определенные выводы и рекомендации, на основании которых была проведена глубокая модернизация существующих атомных электростанций. Внесены большие существенные изменения в проекты будущих. Так появились реакторы III и III+. Это то поколение реакторов, которые на сегодняшний день рекомендуют к строительству на территории РК", - отметил глава Национального ядерного центра.
Также он объяснил, почему эти реакторы безопасны.
"Первое, они снабжены активными и пассивными системами безопасности, которые дополняют друг друга, дублируют друг друга. Есть еще один уровень защиты - глубоко эшелонированная защита, которая защищает от радионуклидов и радиации. Первый уровень - сама таблетка, второй - корпус, третий - 20-сантиметровая герметичный корпус самого реактора, четвертый - двухслойный метровый железобетонный каркас, который защищает атомный реактор от 8-балльного землетрясения, наводнения, падения 400-тонного самолета со скоростью 720 км в час", - сказал Батырбеков.
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