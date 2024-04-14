Современное пятиборье: Казахстан завоевал три медали на чемпионате Азии
Сегодня, 14:26
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Сегодня, 14:26Сегодня, 14:26
84Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по современному пятиборью успешно выступила на чемпионате Азии в южно-корейском Хвасоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстанским спортсменам удалось завоевать на континентальном первенстве три награды.
У мужчин Темирлан Абдраимов показал третий результат.
В командных соревнованиях мужчины из отчественной сборной финишировали вторыми, а женщины — третьими.