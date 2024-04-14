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Современное пятиборье: Казахстан завоевал три медали на чемпионате Азии

Сегодня, 14:26
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olympic.kz Сегодня, 14:26
Сегодня, 14:26
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Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по современному пятиборью успешно выступила на чемпионате Азии в южно-корейском Хвасоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанским спортсменам удалось завоевать на континентальном первенстве три награды.

У мужчин Темирлан Абдраимов показал третий результат.  

В командных соревнованиях мужчины из отчественной сборной финишировали вторыми, а женщины — третьими. 

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