Современное пятиборье: Казахстан завоевал три медали на чемпионате Азии

Команда Казахстана по современному пятиборью успешно выступила на чемпионате Азии в южно-корейском Хвасоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанским спортсменам удалось завоевать на континентальном первенстве три награды.

У мужчин Темирлан Абдраимов показал третий результат.

В командных соревнованиях мужчины из отчественной сборной финишировали вторыми, а женщины — третьими.