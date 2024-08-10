Современное пятиборье: Елена Потапенко завершила выступление на Олимпиаде-2024
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Представительница команды Казахстана по современному пятиборью Елена Потапенко завершила выступление на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прессөслужбу НОК РК.
Сегодня, 10 августа, спортсменка приняла участие в первом полуфинале. Для того, чтобы квалифицироваться в финал, необходимо было войти число девяти сильнейших (по девять участниц из двух полуфиналов).
Потапенко в сумме набрала 1301 очко. Ее итоговым результатом стало 16 место. Таким образом, она не смогла выйти в финал.
"Я ожидала от себя большего, — прокомментировала казахстанка. — Где-то были у меня ошибки. Не исключаю, что даже в подготовке. Плюс сегодня у меня были проблемы с конем. На разминке он встал дважды. Я даже думала, что мы не прыгнем вообще. В итоге все-таки справилась, но потери были большие. В остальном результаты неплохие. За исключением разве что стрельбы".
На первом месте завершила первый полуфинал британка Керенза Брайсон.
Фото: Владислав Семёнов
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