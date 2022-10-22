Современная научно-техническая лаборатория открылась в горнотехническом колледже Степногорска

Фото: Фото управления образования Акмолинской области

В Степногорском горнотехническом колледже накануне Дня Республики открылась современная научно-техническая лаборатория.

Тонкости профессии обогатителя теперь студенты будут постигать на уникальном оборудовании. Лаборатория оснащена оборудованием, которое используется на предприятиях золотодобывающих компаний, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В лаборатории представлен производственный цикл по процессам пробоподготовки как на реальном производстве золотоизвлекательной фабрики с дроблением и измельчением золотосодержащей руды. Теперь студенты будут проводить экспериментальные научные исследования на делителе Джонса, мельнице, концентраторе, дробилке щековой, флотационной машине и другом уникальном оборудовании горной промышленности и металлургии. Местная золотодобывающая компания инвестировала в проект более 150 млн тенге.

Строительно-монтажные работы провели и оснастили лабораторию оборудованием в рамках меморандума об улучшении материально-технической базы колледжа. Также были отремонтировали третий этаж и аудитории учебно-лабораторного корпуса, помещение столовой учебного заведения. Такое государственно-частное партнерство взаимовыгодно: колледж, в свою очередь, готовит востребованных в горной отрасли специалистов.

"Также наши инженерно-педагогические работники получили возможность стажироваться на самом предприятии, на инновационном импортном оборудовании. В прошлом учебном году 60 студентов прошли производственную практику на базе проектов предприятия: Аксу-2, Аксу Кварцитовские горки, Жолымбет. Программа практики предусматривает не только закрепление теоретических знаний, полученных студентами во время обучения, но и дает возможность оценить деловые и профессиональные качества студентов-практикантов. За три года нашего сотрудничества реализовано порядка 200 договоров об организации практики с последующим трудоустройством порядка 80% выпускников-обогатителей", – дополнила директор учебного заведения Елена Тарасова.

Такое активное сотрудничество преследует и другие задачи, в частности, модернизировать учебные программы, создать учебно-методические комплексы дисциплин. Все это в итоге повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Стоит отметить, что 30 процентов сотрудников предприятия окончили Степногорский горнотехнический колледж.

"Наша компания заинтересована в социальных инвестициях в Степногорский регион. Нам важно трудоустройство именно местных кадров. Так, в 2021 году из числа выпускников колледжа 72% устроились на работу в горнорудные компании Акмолинской области. Мы надеемся, что наше плодотворное и по праву стратегическое сотрудничество продолжится и дальше", – подчеркнула главный исполнительный директор по управлению персоналом предприятия Макпал Нусипова.

Стоит отметить, в этом году компания подписала с колледжем договор целевой подготовки с последующим трудоустройством 30 студентов по специальностям "Обогащение полезных ископаемых" и "Открытая разработка полезных ископаемых". Согласовано заключение договоров дуального обучения для специальностей "Открытая разработка месторождений, полезных ископаемых", "Электрическое и электромеханическое оборудование", "Обогащение полезных ископаемых", "Маркшейдерское дело".

Проект лаборатории также направлен на развитие и совершенствование научно-исследовательской деятельности в регионе, международных партнерских научно-технических связей, в целом повышение эффективности деятельности колледжа, формирование системы обмена передовым опытом.