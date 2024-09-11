Соглашение об обмене биологическим материалом в странах СНГ ратифицировал Мажилис

Мажилис ратифицировал Соглашение об обмене биологическим материалом, передает BaigeNews.kz. Документ был подписан в 2022 году в Минске пятью странами СНГ: Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном.

Он объединяет усилия по совершенствованию лабораторной диагностики особо опасных болезней животных и пополнению национальных коллекций микроорганизмов.

На основании этих исследований планируется разрабатывать лекарственные препараты, средства диагностики и лечения заболеваний животных. Они также будут способствовать повышению знаний и квалификации соответствующих специалистов.

Кроме того, в рамках соглашения будет реализован превентивный подход, направленный на предотвращение распространения инфекционных и особо опасных болезней животных и защиту территорий государств-участников от эпизоотий.