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Соглашение об обмене биологическим материалом в странах СНГ ратифицировал Мажилис

Сегодня, 11:42
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
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Фото: BaigeNews.kz

Мажилис ратифицировал Соглашение об обмене биологическим материалом, передает BaigeNews.kz. Документ был подписан в 2022 году в Минске пятью странами СНГ: Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном.

Он объединяет усилия по совершенствованию лабораторной диагностики особо опасных болезней животных и пополнению национальных коллекций микроорганизмов.

На основании этих исследований планируется разрабатывать лекарственные препараты, средства диагностики и лечения заболеваний животных. Они также будут способствовать повышению знаний и квалификации соответствующих специалистов.

Кроме того, в рамках соглашения будет реализован превентивный подход, направленный на предотвращение распространения инфекционных и особо опасных болезней животных и защиту территорий государств-участников от эпизоотий.

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