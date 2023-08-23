  • 23 Августа, 23:21
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Совместные учения вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана прошли в Иссык-Кульской области

Сегодня, 22:15
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МО РК Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: МО РК

Совместное тактико-специальное учение подразделений вооруженных сил состоялось на базе учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" в городе Балыкчы Иссык-Кульской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МО РК.

Привлеченные контингенты практически отработали совместные действия сил и средств по оперативному развертыванию и выполнению совместных боевых и специальных задач в условиях террористической угрозы и обеспечению военной безопасности в центрально-азиатском регионе.

За активной фазой учения наблюдали министры обороны Казахстана и Кыргызстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов.

Учение позволило оценить маршевые, маневренные и боевые возможности привлекаемых спецподразделений. В нем приняли участие более 60 казахстанских военнослужащих и летные экипажи армейской авиации.

 

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