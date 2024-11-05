Совместные с ЮНЕСКО проекты являются приоритетными для нас - Аида Балаева

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне. Она посетила штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, где провела встречу с заместителем генерального директора Организации по вопросам культуры Эрнесто Оттоне.

По словам А.Балаевой, совместные с ЮНЕСКО проекты являются приоритетными для Министерства культуры и информации РК.

"Мы могли бы успешно сотрудничать в части переводов и совместного выпуска книг для дальнейшей популяризации казахского культурного наследия. Я приложу все усилия для того, чтобы проекты ЮНЕСКО, в том числе и наши совместные, успешно реализовывались", - отметила А.Балаева.

Стороны также обсудили ключевые направления культурного сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО, в частности, по охране памятников всемирного культурного наследия, изучения и популяризации нематериального культурного наследия, развитию креативных индустрий.

"Встреча оказалась очень плодотворной, чтобы обсудить различные проекты, которые мы ведем с Казахстаном в части Всемирного наследия, сохранения нематериального наследия, но также говорили о креативных индустриях. Без сомнений, в последние годы совместная работа ведётся интенсивно, особенно большой прогресс виден на местах в работе по проектам ЮНЕСКО и Казахстана", - сказал Эрнесто Оттоне.

В завершение встречи Аида Балаева поблагодарила Э. Оттоне за совместную плодотворную работу в продвижении казахстанской культуры в глобальном масштабе и выстраивание конструктивного диалога между государствами-членами ЮНЕСКО.

Кроме того, Аида Балаева провела встречу с президентом-директором музея Лувр Лоранс де Кар. Встреча была посвящена вопросам культурного обмена и перспективным проектам между Казахстаном и Францией.



Стороны обсудили возможность обмена опытом между музеями Казахстана и Лувром посредством проведения совместных семинаров и конференций. Сотрудничество может охватить не только выставочную, но и научно-исследовательскую сферу, включая археологические исследования, публикации научных материалов и обмен опытом по направлениям музейной деятельности.

"Нас интересует сотрудничество в части совместной научной работы по исследованию культурного наследия Казахстана. При Национальном музее РК мы планируем открыть центр реставрации, поэтому хотелось бы получить поддержку музея Лувра в научной сфере, подготовке кадров, организации выставок", — отметила Аида Балаева.

Министр подчеркнула, что организация мастер-классов и стажировок для казахстанских специалистов станет важным шагом для обмена профессиональными знаниями и совершенствования музейного дела в Казахстане.

"Мы открыты к сотрудничеству в том числе и в направлении совместной организации выставок, так как это является международной политикой музея Лувр", - сказала на встрече Лоранс де Кар.

В завершение встречи обе стороны выразили уверенность, что совместные проекты и культурный обмен укрепят двусторонние отношения и углубят взаимное понимание между народами Казахстана и Франции.