Совместное заседание палат Парламента состоится 2 сентября
Сегодня, 11:35
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Сегодня, 11:35Сегодня, 11:35
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан, созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2024 года в 11:00 в Астане", – говорится в тексте распоряжения.
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