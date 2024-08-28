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Совместное заседание палат Парламента состоится 2 сентября

Сегодня, 11:35
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Совместное заседание палат Парламента состоится 2 сентября Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан, созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2024 года в 11:00 в Астане", – говорится в тексте распоряжения.

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