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Совместное заседание палат парламента РК состоится 2 сентября

Сегодня, 08:11
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Совместное заседание палат парламента РК состоится 2 сентября Сегодня, 08:11
Сегодня, 08:11
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.

Трансляцию смотрите на сайте BaigeNews.

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