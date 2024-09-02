Совместное заседание палат парламента РК состоится 2 сентября
Сегодня, 08:11
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Сегодня, 08:11Сегодня, 08:11
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.
Трансляцию смотрите на сайте BaigeNews.
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