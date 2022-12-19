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Лента новостей

parlam.kz 19 Декабря, 11:04
373
19 Декабря, 11:04
373
Фото: parlam.kz

Совместное заседание палат Парламента началось в Астане

На совместном заседании Палат Парламента РК депутаты приняли поправки в действующий регламент, передаёт BaigeNews.kz.

Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года.

 

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BaigeNews.kz
19 Декабря, 11:04
373
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