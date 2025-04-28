Совместная операция полиции и КНБ: задержан контрабандист
Владельцем запрещённого груза оказался 42-летний житель ЗКО.
Сегодня, 19:56
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Сегодня, 19:56Сегодня, 19:56
169Фото: polisia.kz
На трассе Уральск – Атырау в Западно-Казахстанской области сотрудники полиции и КНБ пресекли попытку незаконной транспортировки рогов сайги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Во время совместной спецоперации остановлен автомобиль Toyota Alphard. В багажнике стражи порядка обнаружили две коробки, в которых находился 291 рог сайги. Как установлено, владельцем запрещённого груза оказался 42-летний житель Бокейординского района, один из пассажиров машины.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.