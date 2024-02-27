"Советы отцов" созданы при организациях образования Астаны

В Астане в 51 организации образования в рамках проекта "Даналық" создан "Совет отцов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Цель создания совета – сохранение семейных ценностей, повышение ответственности отцов за воспитание детей, а также оказание помощи школе в организации и управлении воспитательным процессом. Будут организованы челленджи "Совет отцов", "Снежный десант", эстафета передаётся друг другу.

На сегодняшний день все члены совета очищают от снега дворы образовательных учреждений, где обучаются их дети, принимая вместе участие в благом деле.