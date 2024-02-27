"Советы отцов" созданы при организациях образования Астаны
Сегодня, 03:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:25Сегодня, 03:25
117Фото: акимат Астаны
В Астане в 51 организации образования в рамках проекта "Даналық" создан "Совет отцов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Цель создания совета – сохранение семейных ценностей, повышение ответственности отцов за воспитание детей, а также оказание помощи школе в организации и управлении воспитательным процессом. Будут организованы челленджи "Совет отцов", "Снежный десант", эстафета передаётся друг другу.
На сегодняшний день все члены совета очищают от снега дворы образовательных учреждений, где обучаются их дети, принимая вместе участие в благом деле.
Самое читаемое
- Илон Маск опубликовал видео с роботом Optimus, прогуливающимся по лаборатории
- Впервые за 1250 лет в Фестивале обнажённых тел в Японии приняли участие женщины
- Мамин, Сапиев и Рыпакова получили должности в НОК РК
- Убийство произошло средь бела дня в Астане
- В МЧС обратились к жителям высоток после утреннего землетрясения в Алматы