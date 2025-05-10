Один из долгожителей советской космической программы завершил своё путешествие. Аппарат "Космос-482", который провёл в околоземном пространстве более 50 лет, сошёл с орбиты и рухнул в воды Индийского океана, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Его вход в плотные слои атмосферы зафиксировали утром 10 мая в 09:24 по московскому времени — примерно в 560 километрах к западу от острова Средний Андаман. Остатки конструкции упали в океан неподалёку от Джакарты.

За траекторией спуска внимательно следили специалисты ЦНИИмаш (входит в состав Роскосмоса) при помощи автоматизированной системы слежения за объектами вблизи Земли.

Аппарат "Космос-482" был запущен в 1972 году с целью исследования Венеры. Однако до планеты он так и не добрался — из-за сбоя в работе разгонного блока станция осталась на высокой эллиптической орбите Земли. С тех пор аппарат десятилетиями двигался вокруг планеты, пока наконец не начал медленно снижаться, приближаясь к своей финальной точке.

Так завершилась космическая одиссея длиной в более чем полвека — на орбите, куда он не должен был попасть, и на планете, которую он не собирался исследовать.