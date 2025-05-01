Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подал в отставку. Об этом сообщили несколько крупных американских СМИ, включая CBS и Fox News, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно информации от CBS, в отставку также уходит заместитель Уолтца Алекс Вонг. Fox News сообщает, что Уолтц, Вонг и еще несколько сотрудников Совета национальной безопасности уже уволены, а Дональд Трамп в ближайшее время сделает официальное заявление по этому поводу.

Белый дом пока не комментирует эти сообщения.

Как сообщает BBC-News, отставка Уолтца стала возможной после скандала с обсуждением секретных планов американских ударов по йеменским хуситам в мессенджере Signal. Тогда Уолтц добавил главного редактора журнала Atlantic в чат, где обсуждалась операция. Несмотря на поддержку Трампа в тот момент, многие чиновники ожидали, что отставка Уолтца — это вопрос времени.

Кроме того, Уолтц и Вонг были известны своими "ястребиными" взглядами, особенно по вопросам Ирана, Китая и Тайваня, что не всегда совпадало с позицией Трампа, который стремился избежать войн с Ираном и уделял меньше внимания защите Тайваня.

По информации Reuters, Уолтц также не справлялся с координацией работы различных ведомств в сфере внешней политики, что также стало одной из причин его отставки.

В качестве возможного преемника Уолтца рассматривается бизнесмен и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, но окончательное решение еще не принято.

Майк Уолтц, которому 51 год, ранее был конгрессменом от Флориды и служил в армии, в том числе в спецназе. Он также работал в Пентагоне и был советником вице-президента Дика Чейни.