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Советник по вопросам защиты прав пациентов появился у главы Минздрава РК
Как сообщает пресс-служба Минздрава, Гиният озвучила предложение на встрече с Абеновым.
"Наша коалиция по защите прав потребителей намерена и далее активно продвигать повестку наболевших вопросов здравоохранения, в частности, нас волнует равенство в доступе сельских жителей к медпомощи, лекарственное обеспечение, работа информационных систем, эффективность эпидемиологической службы, качество меудслуг, вопросы финансирования и ОСМС. Эти темы регулярно поднимаются на наших публичных площадках, имеют большой резонанс, но нам не хватает обратной связи от ваших подразделений", - сказал Мурат Абенов.
Он выразил готовность по каждому из этих направлений объединить усилия с министерством здравоохранения для того, чтобы отстаивать права пациентов, обеспечить информирование аудитории и составить продуктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.
В ходе встречи с лидером общественного мнения каждый из вице-министров ведомства и главы комитетов дали разъяснения по внедряемым новшествам по своим направлениям, ответили на поставленные вопросы.
"В прошлом году мы получили порядка восемь тысяч жалоб на качество медпомощи, большинство из которых могли быть решены на уровне самой медицинской организации. Сегодня мы планируем концептуально менять подходы к этой работе над качеством медуслуг. В стране созданы свыше 700 служб поддержки пациента и, к сожалению, многие из них существуют формально. Поэтому мы инициировали включение в договора с поставщиками медуслуг, которые заключает ФСМС, обязательное обучение специалистов по работе с пациентами", - сказал председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Бауыржан Байсеркин.
Отвечая на вопрос о работе скорой помощи на селе, министр рассказала о пересмотре правил оказания помощи экстренной службы по запросам населения, внедрении единых стандартов за счёт централизации, совершенствовании тарифов.
Абенов высказал предложение выдавать пациентам при выписке чек-лист с оказанными услугами и их стоимостью, чтобы избежать вопросов о том, куда уходят деньги ОСМС.
"Ажар Гиният поблагодарила Мурата Абенова за активную гражданскую позицию и предложила стать внештатным советником по вопросам защиты прав пациентов на общественных началах. Мурат Абенов, в свою очередь, отметил политику открытости и прозрачности, которую демонстрирует министерство здравоохранения, и заверил, что приложит все усилия для повышения удовлетворённости потребителей медпомощи", - сообщили в Минздраве.
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