Совет по профилактике наркоправонарушений создали в Казахстане. Главная цель нового органа - усиление профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков в стране, передаёт BaigeNews.kz.

В состав организации вошли 19 человек. Это председатель фонда "Есірткісіз болашақ" (Esbol Qory), руководитель Центрально-Азиатской сети по профилактике зависимости при УНП ООН Жандос Актаев; посол доброй воли РК, спортсмен, рекордсмен Сергей Цырульников; член экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК, член коллегии адвокатов Астаны Абзал Бекбосынов; чемпион мира по ММА Василий Тахтай; основатель проекта "Наркостоп" в Алматы Данил Аитов; журналистка Динара Сатжан; президент баскетбольного клуба "Астана", рэпер Самсон Аркелян; зампредседателя Республиканского Совета матерей при АНК Баян Ахатай; советник министра туризма и спорта Диас Ахметшарип; со-разработчик алгоритма Mergen по выявлению и блокировке вирусного-наркотического контента, "белый хакер" Медет Турин; режиссёр Ринат Балгабаев; основатель ОО Саят Кузенов; телеведущая Дана Нуржигит; блогер Жансерик Кадырбаев; руководитель КГУ "Астана Жастары" Чингиз Тлеулин; певец Шокан Маратулы; блогер Малик Хасенов; продюсер Азат Абыкен; руководитель "Антикоррупционного хаба предпринимателей Тюркоязычных государств" Кенжебек Касымбеков;

"Создание совета открывает возможности для активного участия представителей гражданского общества, что позволит более эффективно бороться с проблемой на разных уровнях. Важное значение имеет объединение усилий государственных структур и общественных организаций", - отметили в МВД.

Состоялось первое рабочее заседание Совета. Рассмотрены планы работы, возможности создания аналогичных советов в регионах для эффективной координации усилий на местах. Определены ключевые направления деятельности, а также мероприятия по консолидации ресурсов для решения актуальных проблем в сфере профилактики наркопреступлений и снижению факторов вовлечения подрастающего поколения в наркосреду.

В январе 2025 года полицейскими выявлено более 700 наркоправонарушений, заблокировано 1 257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт, удалено 76 каналов и ботов, занимающихся распространением информации о наркотиках. За месяц изъято более 800 кг наркотических средств, из них 29 кг синтетики, а также 5 тонн прекурсоров.