Совет по этике наказал ряд чиновников Атырауской области

Совет по этике госслужбы наказал ряд чиновников Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Так, заместитель начальника управления предпринимательства и сельского хозяйства Атырау А. Алибаев незаконно выдал удостоверение трактористу, который был лишён прав на управление транспортным средством на семь лет. За это ему назначили наказание в виде предупреждения о неполном соответствии к службе.

Совет внёс рекомендации о принятии дисциплинарного наказания в отношении акима Атырауского сельского округа Н. Халмурзина, руководителя аппарата акима Кызылкогинского района А. Жанкуатова, начальника управления торговли и защиты прав потребителей министерства управления торговли и интеграции РК по Атырауской области С. Ембергена.