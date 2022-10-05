Совет генералов выдвинул Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах

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Генералы, ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов Казахстана выдвинули Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты страны на предстоящих выборах, передает BaigeNews.kz. Президиум Совета генералов также выступил в поддержку предложения о проведении в ноябре 2022 года внеочередных президентских выборов.