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  • Совет генералов выдвинул Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах
interfax.ru Сегодня, 16:05
134
Фото: interfax.ru

Совет генералов выдвинул Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах

Генералы, ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов Казахстана выдвинули Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты страны на предстоящих выборах, передает BaigeNews.kz. Президиум Совета генералов также выступил в поддержку предложения о проведении в ноябре 2022 года внеочередных президентских выборов. 

"Считаем введение однократного семилетнего срока президентского мандата кардинальной мерой в развитии открытого демократического государства, которая станет основой новой политической эпохи страны. Когда в мире сложная геополитическая обстановка, необходимо ценить мир и согласие. Мы, офицеры, стоявшие на защите независимости страны, предлагаем кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на выборы, как опытного, готового служить нашему обществу политика", - сказал председатель РОО "Совет генералов" Махмут Телегусов.

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#президентские выборы #Токаев #Совет генералов
Журналист
Сегодня, 16:05
134
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