Совет Безопасности ООН одобрил американскую резолюцию по Украине
За резолюцию проголосовали десять стран, еще пять воздержались.
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Члены Совета Безопасности ООН приняли предложенный Соединенными Штатами проект резолюции по Украине, в которой выражается скорбь по поводу "трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной" и содержится призыв "незамедлительно прекратить конфликт", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Новости ООН".
Резолюцию, "настоятельно призывающую" к установлению "прочного мира между Украиной и Российской Федерацией", поддержали десять стран при отсутствии голосов против и пяти воздержавшихся. Она стала первой принятой Совбезом резолюцией по Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.
Ни одна из предложенных государствами-членами Совета Безопасности поправок – три европейскими странами и две Россией – принята не была. Некоторые – за недостатком голосов, а одна – в связи с вето постоянного члена.
Ранее в понедельник эту же резолюцию США выставили на голосование в Генеральной Ассамблее. Однако там она была принята с поправками, предложенными европейскими странами.
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