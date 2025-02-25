  • 25 Февраля, 11:11
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Совет Безопасности ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

За резолюцию проголосовали десять стран, еще пять воздержались.

Сегодня, 09:52
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Совет Безопасности ООН одобрил американскую резолюцию по Украине Сегодня, 09:52
Сегодня, 09:52
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Члены Совета Безопасности ООН приняли предложенный Соединенными Штатами проект резолюции по Украине, в которой выражается скорбь по поводу "трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной" и содержится призыв "незамедлительно прекратить конфликт", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Новости ООН".

Резолюцию, "настоятельно призывающую" к установлению "прочного мира между Украиной и Российской Федерацией", поддержали десять стран при отсутствии голосов против и пяти воздержавшихся. Она стала первой принятой Совбезом резолюцией по Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ни одна из предложенных государствами-членами Совета Безопасности поправок – три европейскими странами и две Россией – принята не была. Некоторые – за недостатком голосов, а одна – в связи с вето постоянного члена.

Ранее в понедельник эту же резолюцию США выставили на голосование в Генеральной Ассамблее. Однако там она была принята с поправками, предложенными европейскими странами.

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