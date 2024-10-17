Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании - Токаев

По завершении выступления на пленарном заседании Astana Think Tank Forum Глава государства ответил на вопросы участников форума, передаёт BaigeNews.kz.



Модератор пленарного заседания, председатель Berlin Global Dialogue Ларс-Хендрик Рёллер спросил Главу государства о том, какую роль Казахстан играет в регионе, а также существуют ли проблемы с точки зрения более эффективного использования позиций средних держав через региональное сотрудничество?

"Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что мы абсолютно привержены региональной политике, тесному сотрудничеству со всеми нашими ближайшими соседями в Центральной Азии. Чем шире мы будем сотрудничать, тем лучше для интересов Казахстана и других стран Центральной Азии. Нынешняя ситуация сильно отличается от той, что была, скажем, 10 лет назад. Сейчас у нас развивается активное сотрудничество, налажены многогранные связи по широкому спектру вопросов. Главы государств Центральной Азии регулярно проводят встречи, где "сверяют часы". Эти встречи весьма продуктивны. Так что мой ответ вполне ясен. Наши политические принципы направлены на укрепление стратегического баланса. Я думаю, что Центральная Азия становится все более заметной на карте мира. Я надеюсь, что мои коллеги в Центральной Азии согласятся с этим. Мы будем делать все возможное для укрепления потенциала этого очень важного региона.



Что касается Организации Объединенных Наций, то я твердо убежден, что ее нужно укреплять, потому что она незаменима. Хотя у самой Организации есть немало недостатков, у нас нет иной альтернативы. Поэтому Казахстан намерен продолжать сотрудничество со всеми странами, которые разделяют эту позицию, в вопросе укрепления роли ООН. Голоса региональных держав и средних держав должны быть услышаны, прежде всего, в Совете Безопасности. Совет Безопасности также нуждается в реформировании, потому что, к сожалению, он находится в тупиковой ситуации, из которой нам нужно найти выход. Мы должны поддержать Организацию Объединенных Наций, которая в следующем году будет отмечать свое 80-летие", – сказал Касым-Жомарт Токаев.