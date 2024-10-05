Совершивший ДТП в Уральске сотрудник акимата был пьян

Совершивший массовое ДТП в Уральске сотрудник акимата был пьян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

ДТП произошло 1 октября в 00:10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина. Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid.

По данным портала, за рулём Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков.

В ответе на официальный запрос портала в ДП сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени".

"В отношении него возбуждено административное производство по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых материалы по факту ДТП направят в суд", – говорится в ответе.

В полиции не ответили на вопрос о том, водворили ли пьяного водителя в ИВС после ДТП.