Совершивший ДТП в Уральске чиновник освобождён от должности
В отношении чиновника возбуждено административное производство.
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Совершивший массовое ДТП сотрудник акимата ЗКО освобождён от должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
1 октября 2024 года 44-летний водитель Volkswagen Tiguan в Уральске врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid. За рулём Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков. Полицейские тогда сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени".
В пресс-службе акимата ЗКО рассказали, что за допущение нарушение служебной этики госслужащих Найзабекову объявлен строгий выговор. В настоящее время он освобождён от занимаемой должности.
"В отношении Найзабекова возбуждено административное производство по статье 608 КоАП РК, назначены соответствующие экспертизы. По результатам расследования материалы дела о ДТП направят в суд", – сообщили в акимате.
Сообщается, что пострадавшая в ДТП девушка не может ходить.