Совершивший массовое ДТП сотрудник акимата ЗКО освобождён от должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

1 октября 2024 года 44-летний водитель Volkswagen Tiguan в Уральске врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid. За рулём Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков. Полицейские тогда сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени".

В пресс-службе акимата ЗКО рассказали, что за допущение нарушение служебной этики госслужащих Найзабекову объявлен строгий выговор. В настоящее время он освобождён от занимаемой должности.

"В отношении Найзабекова возбуждено административное производство по статье 608 КоАП РК, назначены соответствующие экспертизы. По результатам расследования материалы дела о ДТП направят в суд", – сообщили в акимате.

Сообщается, что пострадавшая в ДТП девушка не может ходить.