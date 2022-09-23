Совершившие тяжкие преступления берутся на генетический учёт – МВД РК

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В столицу Казахстана прибыли эксперты по ДНК из Интерпола, США и ОАЭ. На международной конференции, приуроченной к запуску официальной программы базы данных ДНК в Казахстане, зарубежные специалисты поделились своими познаниями, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Участники конференции обсудили мировой опыт, пути развития научного метода в криминалистике.

“ДНК-типирование – это очень сильный инструмент криминалистического характера. Он помогает расследовать различные уголовные дела и находить без вести пропавших лиц. А также мы используем новые передовые технологии, с помощью которых можно достигать целей в этой сфере”, – объяснил профессор факультета криминалистической медицины Университета Хельсинки Брюс Будоул.

Специалисты отметили, что Казахстан – первая страна в Центральной Азии, которая имеет свою собственную базу данных ДНК

“Мы приехали в Казахстан, чтобы помочь развивать вашу базу данных ДНК. Мы можем поделиться с вами лучшими технологиями и знаниями со всего мира, а вы сможете адоптировать их у себя. Казахстан – первая страна в Центральной Азии, которая имеет свою собственную базу данных ДНК. Здесь есть все: и хорошие специалисты, и оборудования для того, чтобы проводить ДНК-анализы и тесты. Сейчас вам необходима только законодательная поддержка”, – отметил президент GTH-GA Тим Шеллберг.

Казахстан входит в число 59 стран, имеющих свою собственную ДНК базу. Мировой опыт показывает, что геномные данные эффективны для раскрытия преступлений и их предупреждения.

Начальник оперативно-криминалистического департамента МВД Серик Садыков рассказал иностранным гостям о развитии работы с ДНК-тестами в Казахстане.

“В Казахстане давно уже развита генетика. В 2006 году была открыта первая генетическая лаборатория, которая используется на месте происшествия. Сейчас преступники более подготовленные: скрывают лица масками, одевают перчатки. То есть обычные традиционные следы в раскрытии не помогают. Поэтому мы пошли по другому направлению и начали использовать генетику в расследовании преступлений. С 2014 года в Центральном аппарате МВД функционирует лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием, современным расходным материалом. Работают там соответствующие специалисты. Она законодательно подкреплена. Так, у нас с 1 января 2021 года вступил в силу Закон “О биометрической идентификации личности”. Все преступники, совершившие тяжкие преступления, подлежат постановке на генетический учет”, – сообщил представитель МВД.

По его словам, с помощью ДНК-улик можно быстро и оперативно раскрыть преступление. На месте следы изымаются, помещаются в базу, выделяется ДНК. Если в базе есть данные преступника, то его личность устанавливается сразу же.

Использование такого метода обеспечивает справедливое правосудие в отношении лиц, совершивших правонарушения, и жертв преступлений.

Специалисты отметили, что ДНК используется не только в расследовании, но и в профилактических целях, опознании трупов или определении биологического родства с родственниками без вести пропавших граждан.