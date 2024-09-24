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Совершившего разбой в Астане иностранца задержали в Испании

Сегодня, 09:17
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modern.az Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17
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Фото: modern.az

В городе Аликанте по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин России, объявленный в международный розыск за совершение разбоя на терротории столицы, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
 
В 2016 году мужчина в составе группы лиц незаконно проник в дом, где с применением насилия завладел имуществом на общую сумму свыше 4 млн тенге.
 
В настоящее время задержанный содержится под стражей до решения вопроса об экстрадиции в нашу страну.

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