Совершившего разбой в Астане иностранца задержали в Испании

В городе Аликанте по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин России, объявленный в международный розыск за совершение разбоя на терротории столицы, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.



В 2016 году мужчина в составе группы лиц незаконно проник в дом, где с применением насилия завладел имуществом на общую сумму свыше 4 млн тенге.



В настоящее время задержанный содержится под стражей до решения вопроса об экстрадиции в нашу страну.