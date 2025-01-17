Совершил ДТП и опубликовал видео в TikTok: пьяного блогера задержали в Костанае
Его поместили в медицинский вытрезвитель.
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Пьяного блогера за рулем автомобиля задержали полицейские в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
"35-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил столкновение с ограждением. При этом он сам записал на видео печальные последствия ДТП и выложил в TikTok. Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские обнаружили у водителя резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало наличие средней степени алкогольного опьянения", – указывается в пресс-релизе.
Водителя поместили в медицинский вытрезвитель, а его автомобиль – на специализированную стоянку.
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За грубое нарушение правил дорожного движения ему грозит административный арест сроком до 15 суток и лишение водительских прав на семь лет. Более того, он будет восстановливать причинённый ущерб.
В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что данный случай стал 60-м зафиксированным фактом задержания пьяного водителя с начала текущего года.