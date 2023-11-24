Совершала покупки чужой картой: жительнице ВКО грозит до 5 лет
Сегодня, 15:13
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Сегодня, 15:13Сегодня, 15:13
128Фото: modulkassa.ru
До пяти лет колонии грозит жительнице Усть-Каменогорска за шоппинг с чужой картой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
После того как 36-летний устькаменогорец обнаружил пропажу своей банковской карты, он стал получать уведомления о списании средств. Мужчина обратился в полицию, сообщив, что с карты списано 428 368 тенге.
Подозреваемой оказалась 44-летняя жительница областного центра.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 2 УК РК. Женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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