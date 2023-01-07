Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке

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В Аркалыке полицейский спас девушку, которая сорвалась с балкона пятого этажа. В МВД поделились видео от первого лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В 5:30 утра в центр оперативного управления города от прохожих поступило сообщение, что с балкона сорвалась девушка, но успела зацепиться за перила.