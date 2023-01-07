open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке
depositphotos/onlyblacktv.bk.ru Сегодня, 15:26
141
Сегодня, 15:26
141
Фото: depositphotos/onlyblacktv.bk.ru

Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке

В Аркалыке полицейский спас девушку, которая  сорвалась с балкона пятого этажа. В МВД поделились видео от первого лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В 5:30  утра в центр оперативного управления города от прохожих поступило сообщение, что с балкона сорвалась девушка, но успела зацепиться за перила. 

"На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции Алмат Амирхан и Руслан Капсаматов. Оперативно оценив обстановку, Алмат Амирхан остался на улице, а его напарник поднялся  на пятый этаж.  В это время девушка упала с высоты пятого этажа. Полицейский, который оставался внизу, попытался  поймать её и своим телом смягчил удар о землю. Благодаря этому 29-летняя  горожанка не пострадала. Патрульный полицейский Алмат Амирхан получил  множественные ушибы и травму ноги. Ему была оказана медицинская помощь", —  говорится в сообщении.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция #спасение #Аркалык
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:26
141
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх